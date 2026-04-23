Dia 23 de abril é feriado no Brasil?

Em algumas cidades brasileiras, esta quinta-feira (3) é feriado em comemoração ao Dia de São Jorge. Apesar da data não ser celebrada no Ceará, ela ainda é reconhecida em municípios da Bahia, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

O Dia de São José é considerado feriado estadual apenas no Rio de Janeiro, pois o santo é um dos padroeiros do estado. A celebração entrou na lista de feriados do Rio em março de 2008, após sancionada a Lei nº 5.198.

Veja também País Vorcaro passa mal na prisão e recebe atendimento médico em Brasília País Novo ciclone provoca tempo severo em parte do Brasil nesta semana

Entenda o feriado do Dia de São Jorge

Para os fiéis, São Jorge é o guerreiro protetor contra perigos físicos e males espirituais. Ele é uma das figuras religiosas mais populares no Brasil.

Entre as lendas que envolvem o santo, contadas pelo Vaticano, a mais famosa é a da luta dele contra um dragão para salvar uma jovem. A batalha inspira, inclusive, a maioria das imagens de São Jorge, geralmente representado sentado em um cavalo branco com uma lança atravessando o dragão.

Ligação com religiões africanas

São Jorge ainda é associado a Ogum, um orixá yorubá amplamente cultuado em religiões de matrizes africanas. Nesse contexto, o santo representaria o ferro, a guerra, a agricultura, a tecnologia e os caminhos abertos.

Essa união entre crenças foi formada no período da escravidão, quando africanos escravizados relacionavam seus orixás a santos católicos como forma de resistência cultural.

Veja lista dos próximos feriados nacionais de 2026

Junho

4 de junho (quinta-feira) — Corpus Christi

Setembro

7 de setembro (segunda-feira) — Independência do Brasil

Outubro

12 de outubro (segunda-feira) — Nossa Senhora Aparecida

Novembro

2 de novembro (segunda-feira) — Finados

15 de novembro (domingo) — Proclamação da República

20 de novembro (sexta-feira) — Dia da Consciência Negra

Dezembro