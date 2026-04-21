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Novo ciclone provoca tempo severo em parte do Brasil nesta semana

Fenômeno pode favorecer temporais na região Sul.

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Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 19:06)
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Imagem de satélite da américa do sul mostrando áreas de instabilidade azuis sobre o mar da Argentina.
Legenda: Ciclone está em formação sobre o mar na região entre Argentina e Paraguai; imagens de satélite às 18h10 de 21 de abril.
Foto: Serviço Meteorológico Nacional da Argentina.

Um novo ciclone originado na costa argentina coloca Estados do Sul do Brasil, como Rio Grande do Sul e Santa Catarina, em estado de alerta para chuvas intensas e temporais a partir dessa terça-feira (21).

Um sistema de baixa pressão que avança em direção à região já provoca áreas de instabilidade, trazendo chuvas isoladas para algumas regiões e antecedendo a chegada de uma frente fria no fim de semana, segundo a Defesa Civil de Santa Catarina.

O Climatempo ressalta que o ciclone deve se formar sobre o oceano, ao largo da costa do Uruguai e do norte da Argentina, associado à frente fria.

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Esse sistema contribui para espalhar e reforçar a chuva em diversas regiões do Rio Grande do Sul, aumentando a frequência das pancadas.

Além da chuva, há condições para rajadas de vento moderadas, principalmente em áreas do sul, leste e litoral do Rio Grande do Sul.

Na quarta-feira (22), aponta a empresa, a chuva perde intensidade em parte do Estado, mas o tempo segue instável. Já na quinta-feira (23), a intensificação do fluxo de umidade sobre o Rio Grande do Sul volta a promover o aumento das instabilidades.

"A chuva tende a ganhar força novamente em diversas regiões, com destaque para o Oeste, Missões, Noroeste, Centro, Norte, Vales, Serra e Região Metropolitana de Porto Alegre", indica o Climatempo.

A Defesa Civil de Santa Catarina também aponta que regiões do Extremo Oeste e Oeste devem concentrar as chuvas mais intensas.

Há risco de baixo a moderado para ocorrências como alagamentos pontuais, destelhamentos, queda de galhos e árvores e danos na rede elétrica.

"Durante o fim de semana, o avanço de uma frente fria mais organizada favorece o aumento da nebulosidade e a ocorrência de chuva em todas as regiões catarinenses", indica o órgão.

Previsão do Inmet

Na previsão semanal, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) confirmou a formação de um sistema de baixa pressão no Sul, mas não mencionou a formação do ciclone.

A entidade informou que o sistema levará à ocorrência de tempo severo e fenômenos adversos de tempo - incluindo temporais, chuvas intensas, rajadas, raios e granizo - nos primeiros dias da semana, no Rio Grande do Sul. 

"O oeste gaúcho pode registrar mais de 100 mm de chuva acumulada. Enquanto isso, em Santa Catariana (SC), a chuva será bem mais fraca, e no Paraná (PR), o tempo será mais estável e seco", concluiu.

O que é ciclone?

Segundo o Inmet, ciclone é uma área fechada de baixa pressão atmosférica, onde os ventos giram no sentido horário no Hemisfério Sul. Esse movimento no sentido horário concentra umidade no centro do ciclone, ou seja, na área de menor pressão.

Os ciclones extratropicais são os mais comuns e são sempre associados a uma frente fria. Seu núcleo ou centro de baixa pressão é frio, ou seja, possui temperaturas mais baixas que a atmosfera externa.

A intensidade deste tipo de ciclone é medido a partir da pressão e tem diâmetro de milhares de quilômetros.

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