Piloto relata conversa com amigo vítima de queda de avião em BH

O piloto Iago Pereira compartilhou nas redes sociais o relato do último encontro que teve com o amigo, o médico veterinário Fernando Moreira Souto, uma das vítimas da queda de avião de pequeno porte, em Belo Horizonte, na tarde dessa segunda-feira (4).

Iago esteve com Fernando no hangar do aeroporto da Pampulha, onde a aeronave estava, momentos antes da decolagem. Ele chegou a tirar uma foto do monomotor que caiu e, segundo afirma, os dois conversaram até a partida do grupo.

"Meu Deus, como eu pedi para que não fosse verdade, que estivessem todos bem, que não fosse o avião, que aquilo tudo fosse um pesadelo, afinal eu estava ali com vocês a 15 minutos atrás, e aquilo não podia ser verdade", escreveu ele no Instagram.

O avião caiu por volta de 12h21, poucos minutos após a decolagem. Iago conta que se deparou com a notícia assim que chegou em casa.

"Não tive nem tempo de tirar o uniforme, corri pra lá e cheguei junto com as ambulâncias ainda, na esperança de poder ajudar em algo, qualquer coisa que fosse! No pouco tempo do nosso encontro hoje, nós conversamos sobre o avião e você estava todo animado, rindo, falando dos próximos planos e me perguntando o que eu achava", relatou.

O piloto também contou ter encontrado os pais de Fernando. "Hoje quando abracei seus pais, eu quis transmitir o abraço que você me deu, pois eu tinha sido o último a estar ali com vocês… Por mais que eu tente, palavras não conseguem expressar tudo o que eu tô sentindo", disse.

Fernando Moreira Souto, de 36 anos, é filho do prefeito de Jequitinhonha, Nilo Souto (PDT). Além dele, morreram no acidente o piloto, Wellington de Oliveira, de 34 anos, e Leonardo Berganholi, de 50 anos, que chegou a ser socorrido com vida, mas não resistiu aos ferimentos.

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Entenda o acidente

A aeronave colidiu com um prédio de três andares localizado no bairro Palmeiras, na capital mineira. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o avião de pequeno porte não tinha operação autorizada para táxi aéreo.

Apesar de não ter essa permissão, o Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB) mostrou que a situação de aeronavegabilidade do avião estava normal, ou seja, podendo voar dentro das condições permitidas para sua categoria.

Imagens registradas pelo Globocop, da TV Globo, gravaram o momento exato do acidente. A aeronave aparece voando em baixa altitude, faz uma curva à esquerda e, em seguida, colide com a parte superior do prédio. Após o impacto, o avião cai em um estacionamento localizado ao lado do edifício.