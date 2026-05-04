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Avião que caiu em BH é um monomotor Embraer EMB-721C; veja detalhes do modelo

Aeronave foi fabricada pela Neiva em 1979.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
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foto do avião que caiu e atingiu um prédio em Belo Horizonte. Modelo da empresa Embraer – EMB-721C.
Legenda: O modelo é conhecido como "sertanejo".
Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros.

O avião monomotor que caiu e atingiu um prédio em Belo Horizonte nesta segunda-feira (4) é um modelo da empresa Embraer – EMB-721C, fabricado pela Neiva em 1979.

De acordo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o avião não tinha operação autorizada para táxi aéreo, ou seja, não poderia ser usado para transporte comercial de passageiros ou cargas mediante pagamento. As informações são do portal g1.

Embraer EMB-721C

A aeronave de pequeno porte tem capacidade para até cinco passageiros, além do piloto, contando com seis assentos no total e peso máximo de decolagem de 1.633 quilos.

O modelo é conhecido como "sertanejo". Ainda segundo o registro da Anac, o avião é um modelo EMB-721C, fabricado em 1979 e proprietário é identificado como Flavio Loureiro Salgueiro.

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O avião de pequeno porte caiu e atingiu a fachada de um prédio na tarde desta segunda-feira (4), em Belo Horizonte, logo após decolar do Aeroporto da Pampulha.

O Corpo de Bombeiros informou que atendeu à ocorrência e encontrou cinco pessoas a bordo da aeronave — duas pessoas morreram e três ficaram gravemente feridas.

Imagens registradas pelo Globocop gravaram o momento exato do acidente. A aeronave aparece voando em baixa altitude, faz uma curva à esquerda e, em seguida, colide com a parte superior do prédio. Após o impacto, o avião cai em um estacionamento localizado ao lado do edifício.

As imagens aéreas também revelaram uma grande mancha de combustível espalhada pelo estacionamento de um supermercado próximo. Como a aeronave havia acabado de decolar, o tanque estava cheio, o que pode ter contribuído para o cenário observado após a queda.

O avião apresentou indícios de problemas ainda durante a decolagem. O piloto chegou a comunicar à torre de controle do Aeroporto da Pampulha que enfrentava dificuldades para ganhar altitude.

As causas do acidente ainda serão investigadas.

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