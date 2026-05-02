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Regiões Nordeste e Sul têm alertas de temporais e ventos intensos

Previsão indica chuvas no Sul, Norte e Nordeste e seca no Centro-Oeste.

Escrito por
Agência Brasil producaodiario@svm.com.br
País
Placa elevada com a sigla “INMET” e ilustração de nuvem e sol, instalada em uma estrutura metálica ao ar livre. A imagem é feita de baixo para cima, com o sol ao fundo provocando reflexo de luz no canto superior, sob céu claro.
Legenda: No Ceará, o alerta se estende às regiões Norte, Noroeste, Metropolitana de Fortaleza, Jaguaribe e Sertões.
Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil/Arquivo.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois avisos de grau laranja, neste sábado (2), que sinalizam perigo devido às chuvas intensas para áreas de risco nos seguintes estados:

  • Ceará: regiões Norte, Noroeste, Metropolitana de Fortaleza, Jaguaribe e Sertões cearenses;
  • Maranhão: regiões Leste, Norte e Oeste maranhense;
  • Paraíba: regiões Agreste Paraibano, Mata Paraibana e Borborema;
  • Pernambuco: regiões Metropolitana de Recife, da Mata Pernambucana e Agreste pernambucano;
  • Piauí: região Norte piauiense;
  • Rio Grande do Norte: regiões Oeste, Central, Leste e Agreste potiguar;
  • Rio Grande do Sul: regiões Serrana, Nordeste, Noroeste rio-grandense;
  • Santa Catarina: Vale do Itajaí e regiões Serrana, Oeste e Norte catarinense;
  • Paraná: regiões Serrana, Sudoeste, Sudeste, Oeste e Centro-Sul paranaense.

O aviso para as áreas afetadas do Nordeste é válido para todo o sábado e indica chuvas que podem atingir 100 milímetros (mm) por dia, com ventos intensos – de 60 a 100 quilômetros por hora (km/h).

Já o alerta para os estados da região Sul teve início às 10h deste sábado e tem vigência de 24 horas.

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Ventos costeiros

O terceiro aviso laranja deste sábado está relacionado a ventos costeiros na Região Sul e no estado de São Paulo (litoral Sul).

No Rio Grande do Sul, o alerta abrange as regiões Noroeste, Nordeste, Sudeste, Centro Ocidental e Centro Oriental rio-grandense e região metropolitana de Porto Alegre.

Em Santa Catarina, atenção para os moradores das regiões Norte e Sul do estado, além do Vale do Itajaí. Por fim, no Paraná, a área de atenção é a região metropolitana da capital, Curitiba.

Este alerta de ventos costeiros para os estados da região Sul teve início às 10h de hoje e terminará em 24 horas.

Previsão do tempo

Para o fim de semana, o Inmet prevê temporais na Região Sul do Brasil; chuvas intensas no Norte e Nordeste; e tempo seco no Centro-Oeste.

No Sul, a atuação de uma frente fria provoca temporais com ventos fortes e possibilidade de granizo até este sábado, no Rio Grande do Sul.

No domingo (3), com o avanço da frente fria, é prevista a entrada de uma massa de ar seco pelo Rio Grande do Sul, diminuindo as temperaturas mínimas para valores entre 0 e 4 graus Celsius (°C).

A partir de amanhã, as chuvas intensas avançam em direção aos estados de Santa Catarina, Paraná e litoral dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro.

Os acumulados de chuvas podem chegar a 60 mm por dia e, pontualmente, podem ultrapassar os 100 mm no Rio Grande do Sul.

A umidade relativa mínima do ar deverá ficar em torno de 35% na região.

Nas regiões Norte e Nordeste do país, ainda há previsão de chuvas intensas. São previstos acumulados expressivos, em torno de 70 mm/dia, principalmente entre os estados do Rio Grande do Norte e Pernambuco e entre os estados do Amapá e Pará.

Para hoje, há previsão de volumes expressivos de chuvas no litoral da Paraíba, que avançarão para o interior do estado, com destaque para as cidades de Campina Grande, Sapé e Areia, com volumes que podem alcançar até 80 mm/dia.

O governador da Paraíba já decretou situação de emergência nas áreas afetadas pelas chuvas no estado.

No restante do litoral do Nordeste, a previsão é de chuvas fracas, que não devem acumular 10 mm.

Para o fim de semana, nas áreas centrais do Brasil, o que inclui as regiões Centro-Oeste e Sudeste, não há previsão de chuva ao longo dos próximos dias, diz o Inmet.

São esperadas baixa umidade relativa do ar – variando entre 30% e 40% no período vespertino – e altas temperaturas. As máximas podem chegar a 34°C e 36°C, especialmente nos estados do Mato Grosso do Sul e sul do Mato Grosso.

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