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Malévola Alves acusa MC Paiva de transfobia durante briga em shopping de SP

Influenciadora também afirma que foi agredida pelo cantor na confusão.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
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Imagem de um jovem homem e uma mulher em uma paisagem de praia, ambos parecem relaxados, com o jovem usando boné e a mulher de cabelos longos e ondulados. Cenário de natureza litorânea ao fundo.
Legenda: Os dois já vinham trocando farpas na internet dias antes.
Foto: Reprodução/Redes Sociais.

O cantor de funk MC Paiva e a influenciadora Malévola Alves protagonizaram uma briga em um shopping, em São Paulo, na noite dessa quarta-feira (28). As gravações do momento viralizaram nas redes sociais.

Nas imagens, Malévola afirma que o artista a chamou de "homem" e o acusa de transfobia. Os vídeos ainda mostram quando Paiva é agredido por uma amiga da criadora de conteúdo, conhecida como Raysa Pugliezzi.

O cantor tenta revidar. "Bora só eu e você", chama ele se referindo a uma potencial briga com Malévola, ao que ela responde: "Você quer bater em mulher" e "transfóbico".

Pelos stories do Instagram, onde os vídeos foram publicados, a influenciadora escreveu que "é assim que se combate a transfobia". Paiva não fez menção ao ocorrido, apenas publicou uma foto dele acompanhado da namorada e amigos na sala do cinema.

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Veja o vídeo da briga

Briga iniciou nas redes sociais

Em entrevista ao g1, Malévola afirmou que os desentendimentos com MC Paiva tiveram início no ambiente digital. Segundo a influenciadora, ela teria levado um golpe de R$ 6 mil de um maquiador popular entre outras celebridades.

Após essa denúncia, outros influenciadores saíram em defesa dele, incluindo Soso Careca, a namorada do cantor, e Jojo Todynho. Malévola e Soso trocaram farpas em posts na internet, e no meio da discussão, Paiva apareceu e proferiu comentários transfóbicos contra a criadora.

"Nós vimos que os dois estavam no cinema e fomos lá conversar com ela e ele. Levei um segurança porque eu não queria briga. A gente só queria conversar sobre a atitude transfóbica dele [Paiva]", afirmou Malévola ao portal de notícias da TV Globo.

"Ele que nos agrediu, chamou de 'travesti do caralho', de homem. E a minha amiga Raysa só revidou as agressões", completou a influenciadora.

Malévola agora afirma que levou um soco de Paiva na confusão e que processará o cantor nas esferas cívil e criminal.

Quem é Malévola Alves?

Mulher com cabelos cacheados e maquiagem natural, usando jaqueta bege com detalhes em azul, posando contra um fundo neutro. Fotografia de alta qualidade.
Legenda: Malévola é bastante vocal quanto à própria transição de gênero.
Foto: Reprodução/Redes Sociais

Malévola Alves, norme artístico de Mariana Alves, ganhou notoriedade nas redes sociais com vídeos de humor ácido, opiniões sobre a vida e postagens em defesa da comunidade trans.

Atualmente, ela acumula 900 mil seguidores no TikTok e mantém presença ativa no Instagram, onde tem mais de 100 mil seguidores.

Dias atrás, devido ao problema com o maquiador, Malévola entrou em uma discussão séria com Jojo Todynho. A cantora chegou a responder à influenciadora com a frase “mulher que não gesta”, o que foi interpretado por ela como um ataque à sua identidade de gênero.

Por conta disso, Malévola acusou Jojo de transfobia, dando início a uma série de ofensas públicas. As duas afirmam que irão levar umas as outras à Justiça.

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