Brasil x EUA na Arena Castelão em amistoso: veja onde assistir, horário e escalações
Seleção Brasileira Feminina volta a disputar uma partida em Fortaleza, no Ceará
Brasil e Estados Unidos se enfrentam nesta terça-feira (9) em amistoso internacional de futebol feminino. A Seleção Brasileira Feminina volta a disputar uma partida em solo cearense, com jogo com grande expectativa de público. O jogo será às 21h30, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE).
A partida atrairá milhares de torcedores ao estádio. Até a noite da última segunda-feira (8), mais de 38 mil torcedores haviam confirmado presença para acompanhar a partida. Um dos grandes atrativos é a presença de Marta, considerada a maior jogadora da história da Seleção Brasileira Feminina, a Rainha do Futebol, seis vezes melhor do mundo.
ONDE ASSISTIR
Globo
Sportv
GETV
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COMO CHEGAM OS TIMES
De acordo com o GE, Lelê e Bia Zaneratto não estavam entre as jogadoras que iniciaram os treinamentos na última segunda-feira (8) na Arena Castelão. No caso de Lelê, a atleta havia sido substituída no último jogo do Brasil, na última semana, sentindo dores.
Por outro lado, as novidades no time podem ser Ary Borges e Marta. Ary cumpriu suspensão na última partida e volta a estar à disposição, enquanto Marta, que não entrou em campo no último jogo, deve ganhar minutos na Arena Castelão.
Do lado dos Estados Unidos, a técnica Emma Hayes deve manter uma base semelhante ao time que entrou em campo na última semana para enfrentar este mesmo Brasil.
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Brasil: Lelê; Isabela, Thaís Ferreira, Mariza, Isa Haas, Duda Sampaio, Angelina, Kerolin, Dudinha, Bia Zaneratto e Tainá Maranhão. Técnico: Arthur Elias.
EUA: Mandy McGlynn, Emily Fox, Tierna Davidson, Emily Sonnett, Gisele Thompson, Lindsey Heaps, Claire Hutton, Lily Yohannes, Trinity Rodman, Sophia Wilson e Alyssa Thompson. Técnica: Emma Hayes.
BRASIL X EUA | FICHA TÉCNICA
Competição: amistoso internacional
Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)
Data: 09/06/2026 (terça-feira)
Horário: 21h30 (de Brasília)