Rio de Janeiro quer recuperar parte de dinheiro aportado em investimentos no Banco Master

O governador em exercício do Rio de Janeiro, Ricardo Couto, afirmou que espera recuperar cerca de R$ 1,4 bilhão aportado pelo Fundo Único de Previdência (RioPrevidência) em investimentos relacionados ao Banco Master.

A declaração foi dada nesta segunda-feira (8), segundo o jornal Folha de S. Paulo. Segundo o jornal, a fala do desembargador ocorreu após reunião com o ministro da Fazenda, Dario Durigan.

Couto disse que o governo estadual está empregando "todos os esforços possíveis" para recuperar parte do montante aportado — estimado em R$ 3 bilhões —, principalmente via ação judicial.

Em maio, o ex-governador fluminense Cláudio Castro (PL) foi alvo de mandado de busca e apreensão pela Polícia Federal no âmbito da operação Compliance Zero.

A suspeita dos investigadores é de que ele teria facilitado os aportes para aplicações associadas ao Master, que são considerados fraudulentos.

No inquérito, a PF sustenta que Castro e o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, mantinham "vínculo próximo".

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Aportes cresceram sete vezes em um ano

Segundo o g1, os aportes do RioPrevidência no Banco Master cresceram sete vezes em um ano sem autorização do Comitê de Investimentos da entidade.

Além disso, o fundo teria sido o único cotista de dois fundos de investimentos ligados ao Master.