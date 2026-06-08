Rio de Janeiro quer recuperar parte de dinheiro aportado em investimentos no Banco Master
O governo estadual teria investido cerca de R$ 3 bilhões no banco de Daniel Vorcaro.
O governador em exercício do Rio de Janeiro, Ricardo Couto, afirmou que espera recuperar cerca de R$ 1,4 bilhão aportado pelo Fundo Único de Previdência (RioPrevidência) em investimentos relacionados ao Banco Master.
A declaração foi dada nesta segunda-feira (8), segundo o jornal Folha de S. Paulo. Segundo o jornal, a fala do desembargador ocorreu após reunião com o ministro da Fazenda, Dario Durigan.
Couto disse que o governo estadual está empregando "todos os esforços possíveis" para recuperar parte do montante aportado — estimado em R$ 3 bilhões —, principalmente via ação judicial.
Em maio, o ex-governador fluminense Cláudio Castro (PL) foi alvo de mandado de busca e apreensão pela Polícia Federal no âmbito da operação Compliance Zero.
A suspeita dos investigadores é de que ele teria facilitado os aportes para aplicações associadas ao Master, que são considerados fraudulentos.
No inquérito, a PF sustenta que Castro e o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, mantinham "vínculo próximo".
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Aportes cresceram sete vezes em um ano
Segundo o g1, os aportes do RioPrevidência no Banco Master cresceram sete vezes em um ano sem autorização do Comitê de Investimentos da entidade.
Além disso, o fundo teria sido o único cotista de dois fundos de investimentos ligados ao Master.