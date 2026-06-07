Jornalista José Roberto Burnier é atacado por pitbull em São Paulo

O jornalista José Roberto Burnier, 65, ficou ferido após ser atacado por um pitbull quando passeava com suas cachorras em São Paulo. Burnier contou nas redes sociais que o cão estava em via pública sem guia e sem focinheira.

O jornalista da TV Globo mostrou os ferimentos e disse que foi levado ao Hospital Sírio-Libanês neste domingo (7): “Tomei quatro pontos na mão, fiz curativos e tá tudo bem agora… vida que segue e vamos ver se as pessoas têm um pouco mais de responsabilidade agora”.

“Avançou e nos feriu, a mim e uma das minhas cachorras. É lamentável que certos donos de cachorros achem que podem sair na rua sem guia”, detalhou a vítima sobre o episódio.

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A cachorra do jornalista também ficou ferida.

Burnier disse que a tutora passeava com três cães e que “justamente o mais perigoso e bravo estava sem guia."

"Infelizmente não respeitam a lei e dá nisso”, completou se referindo à determinação de que cachorros de grande porte e da raça pitbull, por exemplo, andem com focinheira e na guia, em via pública", completou a vítima.