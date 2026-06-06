Juiz aposentado fazia live quando foi atingido pelo desabamento de ponte no Acre

Parte da Ponte Frei Paolino Baldassari, localizada em Sena Madureira, interior do Acre, desabou no começo da noite de sexta (05) e deixou quatro feridos. As informações são do Portal Terra.

Edinaldo Muniz,54, Antônio Morais Lima Filho, de 36 anos e Edinei Muniz, de 51 anos, precisaram de transferência para a capital Rio Branco. Os dois primeiros são considerados casos graves.

Weverton Murieta,34, a quarta vítima, foi internada em estado estável na cidade e continua sob cuidados médicos no hospital de Sena Madureira.

Minutos antes e durante o acidente, o juiz aposentado Edinaldo Muniz gravava uma live para suas redes sociais, usadas para comentar temas políticos e administrativos. Ele criticava o governo acreano pelos riscos da estrutura, a despeito do valor usado na obra.

Quando foi atingido, Edinaldo sofreu traumatismo craniano e trauma interno abdominal e renal.

A estrutura, que é uma das principais ligações do município de Sena Madureira, já estava interditada para pedestres e veículos desde a última quinta-feira (4) por recomendação do Corpo de Bombeiros do Acre. A instituição alegou risco pelo avanço do fenômeno de "terras caídas" nas margens do Rio Iaco.

Gabinete de crise

A ponte foi inaugurada em dezembro de 2023 e custou mais de R$ 36 milhões.

A partir do ocorrido, o governo do Acre iniciou um gabinete de crise para coordenar as ações, com mobilizações da Secretaria de Saúde, Secretaria de Estado de Assistência Social, Centro Integrado de Ciopaer - Operações Aéreas equipes do Deracre - Departamento de Estradas de Rodagem,Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre, além da empresa responsável pela obra.