Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

Capturas de tela do vídeo do bebê dado como morto em Rio Branco, em um saco plástico.

País

Bebê dado como morto chora no próprio velório, é socorrido e levado à UTI, mas não resiste

O caso foi registrado nesse domingo (26).

Redação 27 de Outubro de 2025
Ana Joyce tem 14 anos e sonhar cursar medicina na USP

País

Acreana superdotada de 14 anos é aprovada em 14 cursos superiores

Apesar de conquistas em oito universidades públicas, jovem mira medicina na USP e se prepara para o Enem 2026

Redação 29 de Setembro de 2025
Policial Federal

PontoPoder

PF investiga desvio de emendas parlamentares destinadas a eventos de esportes digitais

Associação do Distrito Federal é investigada por receber recursos para eventos estudantis

Redação 29 de Julho de 2025
Rua da cidade Tarauacá, no interior do Acre

País

Tarauacá, no Interior do Acre, registra tremor de terra pelo 2º dia consecutivo

O primeiro tremor foi registrado nessa terça-feira (1º) e o segundo na madrugada desta quarta

Redação 02 de Outubro de 2024
Oito veículos foram apreendidos pela Polícia, durante a Operação Boiúna

Segurança

Bens apreendidos com casal suspeito de lavagem de dinheiro no Ceará chegam a R$ 1,6 milhão

Organização criminosa teria 'lavado' até R$ 10 milhões em território cearense, a partir de empresas de fachada. No Acre, esse número pode chegar a R$ 100 milhões

Messias Borges 14 de Agosto de 2024
Mosquito maruim transmissor da Febre do Oropouche (FO).

País

Ministério da Saúde registra caso de bebê com anomalias congênitas associadas à oropouche no Acre

Bebê morreu na última semana após 47 dias de vida

Redação 08 de Agosto de 2024

País

Vídeo de pastor fazendo sexo com homem da própria igreja viraliza; religioso é casado e pai de três

Momentos íntimos ganharam as redes sociais na última sexta-feira (2) e igreja decidiu afastar o líder religioso das funções

Redação 03 de Agosto de 2024
Sucuri com bombeiros

País

Vídeo mostra sucuri de cinco metros atravessando rodovia no Acre; veja

O momento ocorreu no último sábado (15) na AC-405

Redação 17 de Junho de 2024
Johnney Weyd Nascimento da Silva

País

Irmão de fugitivo do presídio federal em Mossoró é preso no Acre

Conforme a Polícia Federal, o homem já era condenado por roubo e participação em organização criminosa

Redação 23 de Fevereiro de 2024
Carla Cristina perdeu o título de Miss Acre Mundo 2023 pelo fato de ser mãe

País

Brasileira representante no Miss Mundo é desclassificada por ser mãe

Carla Cristina foi eleita como representante do Acre de 2023, mas acabou desclassificada pela organização nacional por ter uma filha de um ano e oito meses

Redação 08 de Fevereiro de 2024
1 2 3