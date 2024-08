Vídeo de pastor fazendo sexo com homem da própria igreja viraliza; religioso é casado e pai de três

Mais um escândalo no segmento religioso. Na manhã dessa sexta-feira (2), o vídeo de um pastor mantendo relações sexuais com outro homem viralizou nas redes sociais e em grupos de WhatsApp. O caso aconteceu em Rio Branco, no Acre.

O homem com quem o pastor faz sexo é fiel da igreja que o religioso congrega. O pastor, por sua vez, é casado e tem três filhos. As informações são do jornal O Tempo e da revista Contigo.

Nos vídeos, é possível ver os dois em atos íntimos consensuais. A gravação circulou rapidamente e chocou moradores da região e usuários da internet. Diante das imagens, a igreja tomou atitude drástica.

Afastamento

A instituição decidiu afastar o líder religioso das funções após o escândalo se tornar público. O homem envolvido também deixou de frequentar os cultos.

Nas redes sociais, uma pessoa comentou: "Se está fazendo algo escondido, pra quê registrar?". Outra destacou: "Acho muito bem feito expor gente hipócrita, que prega sobre imoralidade e pecado, mas não vive nada disso".