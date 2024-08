Porsche se manifesta sobre acidentes fatais envolvendo veículos da marca: 'Profundo pesar'

Após acidente de trânsito provocado pelo empresário Igor Ferreira Sauceda, de 27 anos, em São Paulo – responsável pela morte do motoboy Pedro Kaique Ventura, 21 – a empresa Porsche lamentou o ocorrido e se manifestou a respeito dos acidentes fatais envolvendo veículos da marca.

O caso é o segundo envolvendo um carro da fabricante em menos de quatro meses na capital paulista. “É com profundo pesar que a Porsche Brasil lamenta o acidente que vitimou Pedro Kaique Figueiredo. Oferecemos nossas mais sinceras condolências à sua família e amigos”, diz a nota da empresa. As informações são do Metrópoles.

Veja também País Motorista de Porsche amarelo que provocou morte de motociclista chora em audiência de custódia País Febre Oropouche: Brasil tem primeiro óbito fetal pela doença, diz Ministério

A fabricante diz que investe em programas de treinamento de condução para ampliar a segurança no uso dos automóveis. “Oferecemos também um amplo portfólio de oportunidades para utilização dos veículos em ambientes seguros e controlados”, diz.

“A Porsche Brasil reafirma seu comprometimento com a segurança nas vias públicas e o respeito às normas estabelecidas no Código Nacional de Trânsito”, completa a fabricante, que ressalta não possuir “qualquer vínculo com o motorista envolvido no acidente”.

Acidentes

No dia 29 de julho, Igor Sauceda usou o próprio Porsche para perseguir e matar o motociclista Pedro Kaique na Avenida Interlagos após provável briga de trânsito devido a um retrovisor quebrado.

Igor é empresário e sócio do bar Beco do Espeto, conhecido como “gaúcho”, localizado no Itaim Bibi, zona oeste de São Paulo. De acordo com a Polícia Civil, ele fez o teste do bafômetro, que apontou resultado negativo para a presença de álcool no organismo.