Motorista de Porsche amarelo que provocou morte de motociclista chora em audiência de custódia

O empresário Igor Ferreira Sauceda, motorista do Porsche amarelo que provocou a morte de um motociclista após uma discussão, em São Paulo, chorou na audiência de custódia. Ele teve a prisão mantida pela Justiça, segundo reportado pelo g1.

O crime aconteceu na última segunda-feira (29), na Avenida Interlagos, na capital paulista. O empresário está preso desde então e teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, em que não há prazo para liberação.

Igor chorou quando o advogado falava que ele era uma pessoa simples, que trabalhou para comprar o que possuía atualmente. O empresário respondeu à juíza que não sofreu violência durante a prisão - averiguação feita durante a audiência de custódia

A decisão de manter o motorista preso foi tomada após divulgação de imagens de câmeras de segurança que mostram o acidente. A acusação alega que ele teve a intenção de matar a vítima.

O motociclista Pedro Kaique Ventura Figueiredo, de 21 anos, morreu após ser atropelado pelo Porsche. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital do Grajaú, mas não resistiu aos ferimentos.

BRIGA TERIA CAUSADO ACIDENTE

Familiares de Pedro afirmaram que os dois discutiram após o motociclista atingir o retrovisor da Porsche. Os dois teriam brigado e o motorista perseguiu e atropelou Pedro, diz a acusação.

Os veículos acabaram colidindo num poste e em árvores. Na decisão judicial, a juíza afirmou que Igor 'utilizou o seu veículo como verdadeira arma' contra Pedro.

O empresário afirmou em depoimento que seguiu o motorista após ter o retrovisor quebrado, mas que não teve intenção de atropelá-lo e matá-lo. Ele disse ainda que o motociclista mudou de faixa abruptamente e cruzou na frente do veículo.

A namorada do empresário estava no banco do passageiro, sofreu ferimentos leves e foi levada a um pronto-socorro. O motorista não se feriu.