Stalker joga explosivo em frente a pet shop da ex-namorada, que tem medida protetiva, em MG

Um motorista parou em frente a um pet shop e lançou um artefato explosivo na manhã desta quinta-feira (1º), em Frutal, Minas Gerais. Ele foi identificado como ex-namorado da dona do estabelecimento. As informações são do g1.

A proprietária já tinha uma medida protetiva contra o agressor e registrou um boletim de ocorrência. O caso foi registrado pela Polícia Militar (PM) como stalking, dano com uso de explosivos e descumprimento de medida protetiva.

A vítima estava há poucos metros do explosivo, mas correu e não se machucou. O explosivo chegou a destruir um vaso de plantas que decorava a fachada da loja. A PM busca o suspeito para ser conduzido à delegacia.

Segundo a advogada da empresária, eles tiveram um relacionamento de dois meses há mais de sete anos. Após o término, ela se casou com outra pessoa e desde então é alvo de perseguição por parte do ex-namorado. Ela afirmou que recebe ameaças por mensagens e constantes visitas do homem ao pet shop que administra.