Igor Viana, influencer que zombou da filha deficiente, é preso em Goiânia

O influenciador que zombava da filha com paralisia cerebral e desviou recursos de doações para ela foi preso, nesta sexta-feira (2), em Goiânia, capital de Goiás. Em vídeos, Igor Viana, que moravas em Anápolis, também chamou os seguidores que realizaram doações de "trouxas" por enviarem dinheiro para a criança.

As informações são do g1. A Polícia Civil informou que Igor estava com Ana Santi, mãe da criança, em um apartamento alugado. Aline Lopes, delegada responsável pelo caso, informou que o mandado de prisão foi expedido na quinta-feira (1º) e que o suspeito não estava colaborando com as investigações.

"Ele estava atrapalhando as investigações e chegou a apresentar um celular antigo ao invés do atual que ele usava. Com isso, conseguimos a prisão preventiva dele", disse Aline.

A defesa de Igor contesta a versão da Polícia e informou que o influenciador auxiliou nas investigações.

Igor também é investigado por estelionato, desvio de proventos de pessoa com deficiência e por causar constrangimento à criança.

Entenda

Uma bebê foi resgatada pelo Conselho Tutelar de Anápolis, a 55 km de Goiânia, da casa do pai para a casa dos avós paternos.

Conforme o jornal O Globo, o influenciador Igor Viana, que é pai da criança, foi denunciado por maus-tratos contra a bebê, que tem paralisia cerebral. O criador de conteúdo teria assumido em áudios que ficou com o dinheiro de doações para a menina, também filha da influenciadora Ana Santi.

Grazielle Ramos, do Conselho Tutelar de Anápolis, revelou que a primeira denúncia partiu de um vídeo no qual Igor profere ofensas à mãe da bebê.

"A partir desse vídeo já agimos para proteger a mãe e a criança, porém, em contato com a mãe, ficou bem claro que aquele vídeo era uma jogada de marketing. Os dois combinaram que seria melhor ela, por ser mulher, sair perante os seguidores como vítima da história. Isso nos chocou muito, os dois armaram tudo", disse.

Devido a uma medida protetiva pedida pelo órgão, os pais da criança não podem se aproximar dela. O Conselho Tutelar notificou também a avó da bebê.