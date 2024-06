Filha de influencer Igor Viana é entregue para a avó após acusações de maus-tratos contra criança

Uma bebê foi resgatada pelo Conselho Tutelar de Anápolis, a 55 km de Goiânia, da casa do pai para a casa dos avós paternos nesta segunda-feira (24).

Conforme o jornal O Globo, o influenciador Igor Viana, que é pai da criança, foi denunciado por maus-tratos contra a bebê, que tem paralisia cerebral. O criador de conteúdo teria assumido em áudios que ficou com o dinheiro de doações para a menina, também filha da influenciadora Ana Santi.

Grazielle Ramos, do Conselho Tutelar de Anápolis, revelou que a primeira denúncia partiu de um vídeo no qual Igor profere ofensas à mãe da bebê.

"A partir desse vídeo já agimos para proteger a mãe e a criança, porém, em contato com a mãe, ficou bem claro que aquele vídeo era uma jogada de marketing. Os dois combinaram que seria melhor ela, por ser mulher, sair perante os seguidores como vítima da história. Isso nos chocou muito, os dois armaram tudo", disse.

Devido a uma medida protetiva pedida pelo órgão, os pais da criança não podem se aproximar dela. O Conselho Tutelar notificou também a avó da bebê.

"A avó também tinha uma conta das redes sociais onde ela mostrava a evolução do quadro da Sofia. O conteúdo não era problemático, não havia agressões, mas ela foi orientada que não pode usar a imagem da Sofia nas redes. Estamos enviando o relatório para Justiça com todo o material recolhido, para que o juiz analise o caso e decida o futuro da menina", continuou.

A Polícia Militar também esteve presente na ação de resgate. Igor também é investigado por estelionato, desvio de proventos de pessoa com deficiência e por causar constrangimento à criança.

Influenciador chamou seguidores de "trouxas"

O g1 obteve um áudio no qual o influenciador chama os seguidores de "trouxas". "Minha filha não tem PIX, então se eles foram trouxas, a culpa não é minha. Eu não sou obrigado a usar o dinheiro que eles mandam especificamente com a minha filha. Eu também tenho necessidade de serem supridas. Também sou um ser humano", disse.

O influenciador também revelou que tem vontade de "largar [a filha] na porta do orfanato". "Eu não imaginava que uma criança que tem 10% do cérebro funcionando fosse tão chata e pudesse me dar tanto problema. A vontade, às vezes, é de largar na porta do orfanato e deixar alguém se virar, alguém tomar conta", continuou.

Quem são os influenciadores suspeitos de maus-tratos contra filha

Nas redes sociais, Igor Viana se apresenta como "Pai da Soso" e "servo do Deus vivo". Com mais de 18 mil seguidores, o influenciador compartilha a rotina da filha e pede doações para o tratamento dela.

Ana Santi, de 22 anos, também é influenciadora e estava separada de Igor há algum tempo. Não há um acordo formal em relação à guarda da criança. A mulher também é investigada.

Legenda: Ana Santi, mãe da criança, também é investigada Foto: Reprodução/Instagram

"Ambos trabalham com a internet, mas a principal fonte de renda deles vem das doações que a menina recebe. Estamos apurando se houve desvio de dinheiro e se ele foi utilizado para algo que não seja o sustento e os tratamentos da menina", comentou Aline Lopes, delegada responsável pelo caso.

Conforme o g1, em um dos vídeos, o influenciador chama a criança de inútil.

"Você não está fazendo uma brincadeira, você está expondo e causando constrangimento, não só a ela, mas a todas as crianças com deficiência, além da fala problemática no final. Tem outras postagens em que ele inferioriza a menina, causando constrangimento a ela pela condição de pessoa com deficiência", explicou a delegada.