Alunos de academia brigam após deboche durante exercício de musculação, em Minas Gerais; veja vídeo

Uma briga entre dois frequentadores de uma academia em Belo Horizonte (MG) movimentou as redes sociais, nesta terça-feira (25). O confronto entre a dupla teria começado após um dos envolvidos debochar do outro durante um exercício de musculação.

De acordo com informações do g1, um dos homens, de 20 anos, relatou às autoridades que é cliente da academia há um certo tempo e que já havia se desentendido com o mesmo rapaz anteriormente. Os dois, inclusive, evitavam conversar.

Segundo o depoimento, o confronto físico entre a dupla teria começado após o frequentador notar que o outro envolvido teria “olhado e debochado” enquanto ele se exercitava. Em seguida, o acusado de iniciar o conflito teria “partido para cima” do aluno ouvido pela polícia, que revidou.

Com o fim da briga, o homem suspeito de começar o confronto fugiu. O outro envolvido sofreu uma lesão no rosto, mas recusou atendimento médico. Apesar da intensidade do conflito, nenhum equipamento da academia foi danificado.

Por enquanto, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) segue investigando a ocorrência.

VEJA VÍDEO DA BRIGA

Nos registros do confronto, compartilhados nas redes sociais, os envolvidos aparecem desferindo socos e empurrões um contra o outro, enquanto outros frequentadores do local tentam separá-los.

Em determinados trechos, eles até mesmo se lançam sobre equipamentos do estabelecimento, derrubando-os.