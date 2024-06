Enfermeira com R$ 20 mil em dívidas que desapareceu em São Paulo volta para casa

A enfermeira com mais de R$ 20 mil em dívidas que estava desaparecida, em São Paulo, voltou para casa neste sábado (22). Após oito dias desaparecida, Gabriely Sabino, de 23 anos, entrou em contato com a família e avisou que estava no Mato Grosso do Sul, segundo reportado pelo uol.

A jovem informou que estava voltando para São Paulo e pediu que alguém a recepcionasse no aeroporto de Guarulhos. Ela voltou para casa na tarde de sábado.

Os familiares suspeitaram inicialmente que a mensagem fosse falsa e suspeitaram de extorsão. A enfermeira acumulou dívidas após se viciar no jogo do tigrinho, segundo a mãe dela, Cristiane Sabino,

Gabriely disse que "conheceu uma senhora pela internet, que a chamou para passar um tempo em Mato Grosso do Sul”, disse o advogado da família, José Oscar Silveira Júnior. Ela teria decidido viajar após um quadro depressivo.

“No surto, ela pegou o avião e foi para lá sem dar recado”, disse o advogado. A família afirmou que a jovem está abalada psicologicamente e precisa de um tempo para descansar.

VÍCIO NO JOGO DO TIGRINHO

Após o desaparecimento, a família foi alertada por pessoas próxima de que Gabriely passava muito tempo no celular tentando ganhar dinheiro no jogo do tigrinho - um jogo de azar que exige dinheiro para realizar apostas.

A enfermeira chegou a pedir dinheiro para família e uma parte da dívida de R$ 20 mil foi realizada no cartão de uma cunhada. Ela também teria recorrido a agiotas para obter dinheiro.

A família chegou a suspeitar de que a enfermeira estava sendo extorquida, já que ela não tinha muitos gastos fixos, pois as despesas domésticas são mantidas pelos pais.

“Ela sempre nos respeitou e, com 23 anos, eu não ficava em cima dela. Como nunca nos deu trabalho, não tinha porque ficar xereteando a rede social dela”, disse a mãe ao jornal Estadão.

Gabriely concluiu o curso superior de enfermagem em janeiro e estava procurando emprego na área.

DESAPARECIMENTO

A família se preocupou com o paradeiro da enfermeira, que trabalhava como motorista de aplicativo, pois ela visualizava mensagens, mas não as respondia.

Ela havia sido vista pela última vez no dia 14 de junho, deixando o carro em um estacionamento, e teria tomado um ônibus com destino ao Terminal Tietê, na capital paulista.

As imagens de câmera de segurança mostraram o momento em que ela deixa o estacionamento, com uma bolsa e uma sacola, em direção ao terminal rodoviário de Piracicaba.