Elevador cai com mais de 20 pessoas no centro de BH

Um elevador com 22 pessoas sofreu uma pequena queda, na noite desta quinta-feira (20), em um edifício comercial no Centro de Belo Horizonte, segundo informações do portal g1.

Conforme o Corpo de Bombeiros, o equipamento tinha capacidade máxima para 17 passageiros. Devido ao excesso de peso, ele travou no subsolo e desceu cerca de 1,5 metro até o fosso do prédio.

Lesões leves

Nove ocupantes relataram dores na coluna e lesões leves. Elas foram socorridas pelos bombeiros e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

"Considerando que ele chegou ao fundo do fosso do elevador, foi chamado um técnico no local, e ele tentou fazer um nivelamento. Infelizmente, houve um erro do maquinário em cima, lá na casa de máquinas, e esse maquinário fez com que o elevador voltasse a ceder. Nessa queda, que foi de aproximadamente 1,5 metro, ele chegou a 'quicar' duas vezes no fundo do fosso", explicou ao G1 o tenente Sérgio Magalhães.