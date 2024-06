Caso Djidja Cardoso: onze pessoas são indiciadas por morte de ex-sinhazinha

Em meio às investigações do caso Djidja Cardoso, ex-sinhazinha do Boi Garantido do Festival de Parintins, 11 pessoas foram indiciadas pela Polícia Civil do Amazonas. A operação, que apurou detalhes sobre a seita religiosa que fornecia cetamina, destaca que o grupo incentivava e promovia o uso da droga. As informações são da CNN Brasil.

Djidja foi encontrada morta em casa, em Manaus, no dia 28 de maio. A suspeita é de que ela tenha sofrido uma overdose de cetamina durante um dos rituais propostos pelos parentes. A mãe e o irmão foram presos dois dias depois pelo crime.

Os envolvidos no caso foram presos por crimes como tráfico de drogas e tortura com morte como resultado. Ao todo, o inquérito policial apontou a prática de 14 crimes, sendo:

Tráfico de drogas;

Associação para o tráfico;

Perigo para a vida ou saúde de outrem;

Falsificação, adulteração ou corrupção de produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais;

Aborto provocado sem consentimento da vítima;

Estupro de vulnerável;

Charlatanismo;

Curandeirismo;

Sequestro e cárcere privado;

Constrangimento ilegal;

Favorecimento pessoal;

Favorecimento real;

Exercício ilegal da medicina;

Tortura com resultado morte.

Seita religiosa da família Cardoso

Conforme o delegado Cícero Túlio, o grupo usava, além de cetamina, potenay, chás e cogumelos. A seita, criada pela empresária Cleusimar Cardoso, mãe de Djidja, pretendia abrir uma clínica veterinária para comprar cetamina com facilidade.

Além disso, era liderado por Ademar Cardoso e Bruno Rodrigues, sendo respectivamente irmão e namorado da ex-sinhazinha.

A seita prometia trazer "iluminação ao mundo" e "capacitar a humanidade" para construir uma "nova consciência" nos próximos dois mil anos.

Durante as investigações, a polícia comprovou o envolvimento dos funcionários Claudiele Santos da Silva, Verônica da Costa Seixas e Marlisson Vasconcelos Dantas, por meio de vídeos e conversas em aplicativos de mensagens.