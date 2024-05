Caso Djidja Cardoso: o que se sabe até agora sobre a morte da ex-sinhazinha do Boi Garantido

A história de Djidja Cardoso, 32 anos, ex-sinhazinha do Boi Garantido, encontrada morta dentro da própria casa, na última terça-feira (28), em Manaus, ganha novos capítulos todos os dias e tem levantado diversas hipóteses nas redes sociais — a principal delas envolve a família da empresária.

Nessa quinta-feira (30), a mãe e o irmão de Djidja, Cleusimar Cardoso e Ademar Cardoso, respectivamente, foram presos pela Polícia Civil do Amazonas, suspeitos de envolvimento na morte da mulher — outros familiares da vítima alegam que os dois teriam cometido omissão de socorro e teriam incentivado o vício de Djidja em substâncias ilícitas.

Cleusimar e Ademar foram presos na mesma casa em que morava a ex-sinhazinha do Boi Bumbá. O irmão da mulher, inclusive, também está sendo investigado pelo crime de estupro, que teria cometido contra uma ex-namorada.

Com a dupla, a Polícia apreendeu medicamentos controlados e remédios veterinários comumente utilizados na sedação de animais de grande porte.

Depoimentos de ex-namoradas de Ademar

Em depoimento à Polícia, segundo a CNN Brasil, uma ex-namorada do irmão de Djidja afirmou ter usado medicamentos veterinários como ketamina e potenay junto com a ele e Cleusimar. Em algumas dessas ocasiões, ainda segundo a ex de Ademar, ela teria sido abusada sexualmente pelo então companheiro.

Em outro depoimento, a atual namorada do irmão de Djidja também relatou que utilizou as substâncias com ele e com a sogra, Cleusimar. Ela confidenciou ainda que a ingestão dos medicamentos era uma "exigência" da matriarca para aceitar a frequência dela em sua casa, como se fosse um tipo de "purificação".

No depoimento, a atual namorada disse também que passou a ter infecções urinárias frequentes, provavelmente causada pelo consumo das substâncias ilícitas, e que, em uma de suas internações devido ao problema, Ademar teria levado ketamina para que ela aplicasse durante a estadia no hospital.

Defesa alega insanidade mental

De acordo com a CNN Brasil, advogada da mãe e do irmão de Djidja, Lidiane Roque, alega que eles são "doentes" e disse que a linha de defesa será atestar a incapacidade mental da dupla.

No mandado de prisão, Cleusimar e Ademar devem responder por tráfico de drogas e associação para o tráfico.