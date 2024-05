Quem foi Djidja Cardoso? Conheça ex-sinhazinha do boi garantido que morreu aos 32 anos

A rosa mais linda e perfumada do curral, partiu. A Cidade Garantido está em silêncio. A Baixa do São José se entristeceu. As cores hoje já não brilham tanto, a sombrinha já não gira mais no ar, as bandeiras estão paradas, os sorrisos tornam-se em lágrimas, a galera vermelha e branca chora. O Boi Garantido chora com sua repentina partida. Nossa sinhazinha, a dona do nosso coração, atravessou o rio. Agora é hora de descansar, hora daquele adeus. Que Nossa Senhora do Carmo te receba e console todos aqueles que te amam. Brilhe muito nos jardins celestiais. Te amaremos para sempre, Djidja!

Boi Garantido.