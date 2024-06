Influencer morre após sair de festa e capotar carro durante a madrugada

O influencer Lucas Alexandre Barros de Sousa sofreu um acidente de carro após sair de uma festa e morreu na madrugada deste sábado (22), em Goiânia. Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo em que ele estava saiu da pista e capotou.

O jovem de 22 anos ficou preso nas ferragens do veículo e morreu no local. O óbito foi confirmado por uma médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), conforme informações do jornal Extra.

No registro da ocorrência não consta o envolvimento de outro veículo no acidente.

Informações sobre a causa ainda não foram divulgadas pela polícia. Lucas era estudante de medicina veterinária e estava finalizando a graduação.

Nas redes sociais, onde somava mais de 450 mil seguidores, ele compartilhava vídeos de humor e vida como estudante.