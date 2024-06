Instalador de vidros morre ao cair de 8º andar de prédio em São Paulo

Um instalador de vidros, que caiu do 8º andar de um prédio residencial, morreu nesta sexta-feira (21). O acidente ocorreu enquanto a vítima fazia um acabamento na instalação de vidros para fechar a sacada de um apartamento na rua Frederico Guarinon, na Vila Andrade, zona sul de São Paulo.

O homem de 28 anos foi encaminhado para o Hospital do Campo Limpo, onde permaneceu internado, mas não resistiu aos ferimentos. As informações são do portal Metrópoles.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) detalhou que a queda do trabalhador aconteceu quando ele estava instalando uma vidraça em um apartamento no 8º andar enquanto se apoiava sobre uma escada manual. Ele teria caído após a broca da furadeira se romper.

Conforme a SSP, o trabalhador não estava usando equipamento de proteção individual (EPI). A vítima foi socorrida ao hospital, onde foi constatada uma fratura exposta na perna direita, segundo informações do Corpo de Bombeiros.

Um helicóptero Águia da Polícia Militar e outras quatro viaturas dos bombeiros atuaram no resgate.

De acordo com a publicação, o apartamento está em obras e o proprietário não estava no local no momento do acidente. A Secretaria da Segurança Pública ainda informou que o caso foi registrado como queda acidental e morte suspeita pelo 89º DP (Jardim Taboão). A perícia foi solicitada.