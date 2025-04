Ônibus com alunos e professores da UFSM capota no RS; há mortos e feridos

Sete mortes foram confirmadas após um ônibus com 35 pessoas tombar em uma ribanceira, na manhã desta sexta-feira (4), na região de Imigrante, no Rio Grande do Sul. O veículo transportava estudantes e professores do curso de Paisagismo da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).

O acidente ocorreu entre os km 3 e 4 da RS-453. Segundo nota da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, a suspeita é que o acidente tenha sido causado pela perda de freios do veículo. "O veículo transitava no sentido Teutônia-Imigrante, quando saiu da pista pelo lado esquerdo, perdeu os freios e acabou descendo uma ribanceira", diz o comunicado.

Pelo menos 24 feridos foram socorridos e encaminhados para hospitais das cidades de Teutônia, Lajedo e Estrela. Segundo o g1, entre os mortos estão seis mulheres e um homem, ainda não identificados.

As vítimas são do Colégio Politécnico da UFSM, que estavam indo realizar uma visita técnica ao cactário Horst.

Universidade decreta luto

A UFSM se manifestou pelas redes sociais decretando luto oficial de três dias, com suspensão das atividades acadêmicas e administrativas nesta sexta (4) e no sábado (5).

A Prefeitura de Santa Maria divulgou nota de pesar, destacando apoio a todos os envolvidos. "Neste momento, nos solidarizamos com as famílias, os amigos, os colegas e toda a comunidade acadêmica da UFSM", diz o comunicado.

Também pelas redes sociais, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, lamentou o acidente. "Em nome do governo do Estado, manifesto minha solidariedade às famílias das vítimas, aos colegas da UFSM e a todos que estão direta ou indiretamente afetados por esse triste episódio. Que encontrem força nesse momento devastador. O Rio Grande do Sul está de luto. Seguiremos acompanhando de perto essa situação tão triste e oferecendo apoio a todos os envolvidos", escreveu.

