Eduardo Leite vai à posse acompanhado do namorado no Rio Grande do Sul

Eduardo Leite (PSDB), governador reeleito do Rio Grande do Sul, tomou posse acompanhado do namorado, o médico capixaba Thalis Bolzan, na Assembleia Legislativa do Estado, em Porto Alegre, na manhã deste domingo (1º).

À imprensa, o parlamentar comentou sobre o apoio da família e do companheiro, a quem agradeceu por compreender os desafios da vida pública.

"A família é uma base, para que a gente se sustente e tenha forças para enfrentar o dia a dia e sou muito feliz pela família que eu tenho e por ter o Thales, que também compreende o quanto que a vida pública nos demanda, e também me estimula e me dá forças para seguir em frente".

Quem é Thalis Bolzan?

Thalis Bolzan é natural do Espírito Santo, tem 30 anos e é médico especialista em pediatria. Ele e Eduardo Leite estão juntos há dois anos e mantêm um relacionamento a distância, já que o Thalis vive em São Paulo, onde está se especializando em endocrinologia pediátrica na Universidade de São Paulo (USP).

Ativo no Instagram, ele possui mais de 67 mil seguidores na rede social.

Ataques homofóbicos

Após sofrer ataques homofóbicos antes e durante a campanha eleitoral, Eduardo celebrou mais uma vez a vitória e agradeceu aos eleitores que repudiaram as agressões.

"O povo tomou essa decisão entendendo que a vida pessoal no fim das contas é sobre o amor. Isso não foi um assunto na campanha, quando tentaram fazer disso um assunto, houve o repúdio da população e o que importa é o sentimento que a gente carrega dentro de cada um de nós. E o meu é de muito amor pelo Thalis e pelo povo do Rio Grande do Sul", afirmou neste domingo (1º).

Antes mesmo de revelar a orientação sexual, Eduardo Leite sofreu discriminação e foi atacado por opositores políticos que especulavam sobre sua sexualidade.

Em abril do ano passado, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul (MP-RS) decidiu mover duas ações contra o presidente nacional do PTB e ex-deputado federal, Roberto Jefferson, por injúria e homofobia.

Conforme o Metrópoles, a determinação do órgão foi tomada a partir da representação movido por Leite, em março de 2021, após Roberto Jefferson chamar o governador de "viado" ao comentar a suposta prisão de uma feirante por trabalhar durante o lockdown.