Quem é Eduardo Leite? Governador que se assumiu gay já sofreu ataques homofóbicos

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), assumiu a homossexualidade durante uma entrevista ao programa Conversa com Bial, da TV Globo, nesta quinta-feira (1º). Após a revelação em rede nacional, o político agradeceu o apoio que recebeu ao expor a sexualidade.

Eduardo Leite governador do Rio Grande do Sul “As inúmeras mensagens de carinho e apoio que estou recebendo me deixam absolutamente seguro: o amor vai vencer o ódio! Muito muito muito [sic] obrigado a todos!”

Escreveu o gestor no Twitter. Ele é o primeiro presidenciável a admitir publicamente ser gay. Diversas personalidades parabenizaram o político por revelar a orientação sexual. Companheiros de partido e concorrentes pela vaga de candidato à presidência da República pelo PSDB, o governador de São Paulo João Doria (PSDB) destacou o respeito a Leite, a quem chamou de “meu amigo”.

O apresentador Luciano Hulk também usou as redes sociais para enaltecer a atitude do governador: “O exemplo de transparência de Eduardo Leite entra pra história do Brasil como divisor de águas. [...] Orgulho!”, escreveu no Twitter.

No entanto, o ex-deputado federal pelo Rio de Janeiro, o jornalista Jean Wyllys criticou a atenção dada pela mídia para a sexualidade do gestor estadual. “Que destaque foi dado por essa mesma imprensa ao fato de Fátima Bezerra (PT-RN), governadora do RN e aliada desde sempre da comunidade LGBTQ, ser lésbica? Nenhum.”

“Quando se é branco, rico e soldado da plutocracia e do neoliberalismo que ‘não tolera’ a homofobia porque LGBTQ viraram nicho de mercado rentável, fica fácil ‘assumir-se’ gay (ainda que se negando) e catalisar a solidariedade acrítica dos cúmplices e ingênuos”, declarou Wyllys nas redes sociais.

O fato de Leite ter declarado voto no presidente Jair Bolsonaro (sem partido) nas eleições de 2018 também foi destacada pelo jornalista. Entretanto, declarações contrárias aos posicionamentos do gestor federal são cada vez mais comuns nas falas do governador.

Quem é Eduardo Leite?

Formado em direito, Eduardo Leite tem 36 anos e é o governador mais jovem do Rio Grande do Sul desde a redemocratização. Ele se elegeu vereador aos 23 anos, em 2009, e, aos 27, em 2012, se tornou prefeito de Pelotas (RS).

Em maio de 2016, mesmo com 60% de aprovação no governo municipal, ele escolheu não concorrer para a reeleição. “A reeleição foi mal assimilada no Brasil. Se sou contra, não posso me beneficiar dela”, disse na época. Quem concorreu foi a sua vice, Paula Mascarenhas, que acabou eleita.

Em 2018, ele concorreu ao governo do estado e foi eleito por 53,2% dos votos válidos. Ao longo dos três anos de mandato, Leite conseguiu reduzir R$ 1 bilhão do déficit previdenciário, do total de R$ 12 bilhões. O Rio Grande do Sul possui um déficit histórico nas contas públicas. A conquista foi possível a partir de projetos de ajuste do serviço público, de previdência e privatizações.

Em janeiro 2020, no Dia Nacional da Visibilidade Trans, o governo de Leite lançou projeto "Banheiro sem preconceito", segundo o jornal O Globo. Placas e sinalizações lembrando que cada um pode usar o banheiro "correspondente ao gênero com o qual se identifica" foram distribuídas nos prédios das secretarias, além de terem sido criados banheiros unissex.

"Trans, cis, hétero, bi, gay, assexual, negro(a), branco(a), com deficiência, imigrante, gordo(a), magro(a), alto(a), baixo(a), pobre, rico(a). Este banheiro é de todos(as)!", dizia uma das sinalizações fixadas nos banheiros.

Alvo de homofobia

Antes mesmo de revelar a orientação sexual, Eduardo Leite sofreu discriminação e foi atacado por opositores políticos que especulavam sobre sua sexualidade.

Em abril deste ano o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul (MP-RS) decidiu mover duas ações contra o presidente nacional do PTB e ex-deputado federal, Roberto Jefferson, por injúria e homofobia.

Conforme o Metrópoles, a determinação do órgão foi tomada a partir da representação movido por Leite, em março de 2021, após Roberto Jefferson chamar o governador de "viado" ao comentar a suposta prisão de uma feirante por trabalhar durante o lockdown.

Em resposta a Roberto Jefferson, Leite disse em post que a atitude foi um ataque contra a dignidade humana. “Injúria e homofobia não. Não toleramos este discurso de ódio e cheio de preconceitos”. Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eduardo Leite (@eduardoleite45)

Ainda na campanha para o governo do Rio Grande do Sul, em 2018, o tucano foi alvo de notícia falsa, em que uma imagem dele ao lado do irmão era apontada como se os dois fossem namorados. A foto era um recorte de um registro de Leite ao lado dos dois irmãos e mãe em uma praia de Punta Del Este, no ano de 2012. A imagem original foi divulgada por ele para desmentir a fake news. Legenda: Imagem usada em notícia falsa era de Leite e irmão ao lado da família Foto: reprodução

Vida pessoal

Em uma entrevista à revista GQ, em 2020, Eduardo Leite classificou as especulações sobre sua sexualidade como um "não assunto".

"Eu sempre deixei a minha vida pessoal absolutamente reservada. A escolha de alguém para governador não pode ser por causa de sua orientação sexual, nem se ela for hétero ou homossexual. Não interessa gênero ou credo religioso”, disse à publicação na época.

Na entrevista ao Conversa com Bial, o governador disse estar em um relacionamento com um médico de fora do RS. "Saio com meu namorado para jantar fora, não escondo isso de ninguém. Mas sempre ficava algum burburinho, algum tipo de ilação, a piadinha que o próprio presidente fez, os ataques feitos por outros políticos. Isso não é justo, não é correto, não é tolerável", disse. Segundo uma colunista do jornal O Dia, Leite estaria em um relacionamento com o pediatra Thalis Bolzan, que mora em Vitória, Espírito Santo. Legenda: Pediatra é apontado por colunista como namorado do governador Foto: reprodução