Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, assume homossexualidade: 'orgulho'

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), falou sobre a orientação sexual dele e assumiu ser homossexual durante entrevista ao programa Conversa com Bial, da TV Globo, nesta quinta-feira (1º). Ele é o primeiro presidenciável a admitir publicamente ser gay. "Tenho orgulho dessa integridade", externou.

Eduardo Leite falou sobre o assunto em uma videoconferência direto de São Paulo, onde discute as prévias da legenda para as eleições à presidência da República.

"Nesse Brasil, com pouca integridade, nesse momento, a gente precisa debater o que se é, para que fique claro e não se tenha nada a esconder. Eu sou gay, e sou um governador gay. Não sou um gay governador, tanto quanto Obama nos Estados Unidos não foi um negro presidente, foi um presidente negro, e tenho orgulho disso", afirmou o governador mais jovem do Brasil.

Legenda: Eduardo Leite durante entrevista ao programa Conversa com Bial, da TV Globo Foto: Reprodução/TV Globo

Até então, nenhum prefeito, governador ou presidenciável havia se assumido homossexual no País.

"Saio com meu namorado para jantar fora, não escondo isso de ninguém. Mas sempre ficava algum burburinho, algum tipo de ilação, a piadinha que o próprio presidente fez, os ataques feitos por outros políticos. Isso não é justo, não é correto, não é tolerável", disse Eduardo Leite.

Cobrança de apoiadores

Durante a campanha política ao Governo do Estado do Rio Grande do Sul, em 2018, apoiadores do tucano cobraram que ele aparecesse com uma namorada para dispersar os boatos sobre a sua orientação sexual.

Em fevereiro de 2020, o político gaúcho concedeu entrevista à revista ÉPOCA e falou que preferia não tratar sobre o tema nas suas manifestações públicas.

"Não respondo sobre esse tema, porque responder seria admitir que as pessoas têm o direito de perguntar, e isso não contribui em nada com a política e o que ela deve significar na vida das pessoas", respondeu, na ocasião.

A declaração feita no Conversa com Bial gerou repercussão nas redes sociais, e o governador recebeu várias mensagens de apoio. O nome dele ficou entre os assuntos mais falados no Twitter.