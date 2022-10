Em debate, Onyx Lorenzoni não responde pergunta de Eduardo Leite e vídeo viraliza; veja

Eduardo Leite (PSDB) e Onyx Lorenzoni (PL), que disputam em segundo turno o Governo do Rio Grande do Sul, protagonizaram momento inusitado durante debate promovido pelo Correio do Povo e transmitido pela rádio Guaíba, na noite desta segunda-feira (24).

Em determinado ponto do confronto de ideias, Leite perguntou a Lorenzoni se ele tinha uma alternativa para o atual regime de recuperação fiscal do Estado, que busca sanar as dívidas com a União. E, em vez de responder à pergunta do candidato tucano, o ex-ministro se limitou a atacar a medida.

"Completamente diferente da sua escolha. O senhor fez uma má escolha", rebateu Lorenzoni. Leite pediu novamente uma resposta, mas não foi atendido pelo adversário. "O senhor fez uma má escolha, explique a sua [proposta]", retrucou o aliado do presidente Jair Bolsonaro (PL).

"A minha [proposta] é conhecida, a sua que não é", alegou o tucano, afirmando que a medida adotada pelo seu Governo está em vigor há algum tempo.

O bate e volta durou pouco mais de um minuto e terminou com Lorenzoni alegando que o regime fiscal de Leite fez o estado se endividar em R$ 168 bilhões. Assista:

Regime fiscal

Segundo o Metrópoles, o regime fiscal gaúcho, homologado por Bolsonaro em junho deste ano, foi um acordo entre o Governo do Rio Grande do Sul e o Governo Federal para tentar parcelar a dívida com a União.

Os valores serão pagos de forma escalonada até dezembro de 2030, período em que o Governo se compromete a cumprir regras para evitar o descontrole orçamentário.