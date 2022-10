Ovni em Santa Catarina? Pilotos de avião avistam luz estranha durante voo; ouça áudio

Pilotos da Azul Linhas Aéreas relataram ter avistado uma "luz estranha" no céu de Santa Catarina, durante um voo entre São Paulo, capital, e Porto Alegre, Rio Grande do Sul. O diálogo entre os profissionais e os técnicos do Aeroporto Internacional Salgado Filho, localizado no município gaúcho, aconteceu no último sábado (22) e foi gravado.

Em um vídeo, publicado no YouTube, é possível ouvir a conversa entre os especialistas da torre de comando e o comandante da aeronave Airbus A320-251N, voo 4517.

Ouça diálogo

'Aparece e some várias vezes'

Na conversa, os pilotos afirmam que a luz era semelhante ao farol de um avião. No entanto, conforme o controle de tráfego aéreo, os radares indicavam não haver outra aeronave na região no momento.

No áudio, a operadora da torre de comando questiona o condutor: "você poderia informar quando as luzes sumirem?". "Agora apareceu novamente", responde o piloto.

"O que posso informar é que é como se fosse o farol de uma aeronave, fazendo um 360 [uma curva completa]. Por isso, perguntei sobre informações de defesa aérea", detalha à especialista do aeroporto gaúcho.

Em outro trecho, o piloto relata que "não existia um padrão de circuito de tráfego" no deslocamento da luz, tratando-se de "um movimento aleatório". Em outro momento, ele narra que a luz "aparece e some, aparece e some, várias vezes".

Ao ser novamente questionado pela torre de comando, o profissional explica que a luz passou a realizar um "movimento aleatório". Em seguida, os pilotos relatam que a luz chegou a acompanhar a aeronave lateralmente por um tempo quando, em dado momento, se afastou em direção ao bairro Lagoa da Conceição, em Florianópolis, Santa Catarina.

Ao portal Uol, a Azul informou que os tripulantes dela seguem "os mais rigorosos protocolos de segurança" e que qualquer eventualidade é comunicada imediatamente ao controle de tráfego aéreo. "A companhia ressalta que o assunto já está sob ciência das autoridades competentes", disse em nota.

Até a publicação deste texto o Departamento de Controle do Espaço Aéreo — órgão ligado à Aeronáutica — não havia se manifestado sobre o caso.

