WhatsApp apresenta instabilidade em vários países nesta terça-feira (25)

O aplicativo de troca de mensagens WhatsApp apresenta instabilidade em diversos países nesta terça-feira (25). Usuários da América do Sul, da Europa, da Ásia e da África relatam, nas redes sociais, dificuldade para acessar a plataforma. Conforme as reclamações, erros em enviar e receber mensagens são registrados desde o meio da madrugada, entre outros problemas.

O Downdetector — site que monitora o funcionamento de plataformas através de relatos de usuários — identificou um pico de instabilidade por volta das 4h desta terça-feira. Até às 5h45, mais de 3 mil pessoas ainda reclamavam do mau funcionamento do aplicativo.

Segundo o portal g1, os primeiros relatos foram registrados na Índia (Ásia), Reino Unido, França e Portugal (Europa), África do Sul (África) e Brasil (América do Sul).

A empresa responsável pelo serviço de troca de mensagens e também dona do Facebook e do Instagram, a Meta Plataforms, admitiu que o WhatsApp apresenta instabilidade.

Meta Plataforms Empresa responsável pelo WhatsApp “Estamos cientes de que algumas pessoas estão tendo problemas para enviar mensagens e estamos trabalhando para restaurar o WhatsApp para todos o mais rápido possível”, disse um porta-voz do empreendimento à Reuters.

Foto: reprodução

Foto: reprodução

Foto: reprodução

