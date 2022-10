YouTube Premium aumenta preço do plano família no Brasil; veja valores

O YouTube aumentará preço do plano família no Brasil após anúncio de reajuste, nesta quinta-feira (20). Conforme o portal TudoCelular, assinantes da plataforma receberam um e-mail informando a futura alteração no valor a ser cobrado pelo serviço a partir do dia 21 de novembro.

Assim, o plano família que antes custava R$ 31,90 por mês passará para R$ 34,90. Não houve especificação se outros planos do YouTube Premium também sofrerão reajuste.

O plano família permite que o assinante e mais cinco pessoas possam ver vídeos sem anúncios na plataforma. Além disso, também dá acesso a recursos e conteúdos exclusivos.

Planos do YouTube

O plano individual do YouTube Premium está disponível no valor de R$ 20,90 por mês. Já o plano para estudantes sai por R$ 12,50, para o mesmo período.

As assinaturas podem ser canceladas a qualquer momento e sem custo adicional.