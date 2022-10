The Sims 4 pode ser baixado de graça a partir desta terça (18); veja como

O jogo The Sims 4 pode ser acessado gratuitamente em qualquer plataforma a partir desta terça-feira (18). Isso porque a Electronic Arts e a Maxis liberaram o game-base para download no computador através do EA App ou nos sistemas Origin e Steam. As informações são do site O Tempo.

O game também está disponível nos consoles de gerações mais recentes Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series X|S e Xbox One.

Segundo a EA e a Maxis, a equipe de desenvolvedores está ainda mais dedicada para criar novas experiências para os fãs da franquia e continuará produzindo e lançando novos pacotes de expansão para o jogo, além de Kits e Entrega Expressa dos Sims no futuro.