Arthur Aguiar diz que ainda não gastou prêmio de R$ 1,5 milhão do BBB 22: 'está lá parado'

O campeão do Big Brother Brasil 22, Arthur Aguiar, revelou a um podcast que ainda não movimentou o prêmio de R$ 1,5 milhão conquistado no reality show da TV Globo.

“Não fiz nada. Ele está lá parado. É limpo de imposto. Eu recebi quase um mês depois”, disse ao Primocast.

Ainda no podcast, Arthur disse que apesar de "não ser fácil", passou a dedicar menos atenção às críticas do público para não ficar com o psicológico abalado.

"Então, eu deixo isso me afetar menos porque não chega até mim. O hater não está a fim de te ouvir. A gente só consegue manter um diálogo com alguém que está a fim de ouvir. É o princípio do diálogo”, afirmou.

Aguiar também disse preferir considerar a sua trajetória no BBB 22 como alguém que passou de "cancelado a campeão" invés de "queridinho do Brasil". “Esse título não fui eu que me dei".

Separação de Maíra Cardi

Após inúmeras idas e vindas, Arthur Aguiar e Maíra Cardi anunciaram no último dia 6 de outubro o término do relacionamento. Os dois são pais de Sophia, de três anos.

"Fim da nossa caminhada juntos, mas o começo de um novo caminho melhor para ambos", escreveu Maíra nas redes sociais.

Conforme a colunista Fábia Oliveira, o rompimento teria sido motivado pela descoberta de novas traições do ator. Maíra teria recebido um vídeo em que o então marido aparecia com uma das supostas affair, três dias antes de ficar confinado no BBB.