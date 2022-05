Arthur Aguiar é criticado nas redes sociais após cantar nova música no 'Encontro'

O campeão do BBB 22 e cantor Arthur Aguiar foi alvo de críticas e piadas nas redes sociais nesta segunda-feira (16), após se apresentar no "Encontro", na TV Globo. Ele cantou a nova música "Fora da Casinha", parceria com o cearense Matheus Fernandes.

Nos comentários, internautas criticaram a voz e a presença de palco de Aguiar. "Eu teria vergonha de fazer isso", disparou uma pessoa no Twitter.

Veja vídeo:

"Esse cara é muito consistente. Ele é ruim em absolutamente tudo", disse outra. Os fãs do marido de Maíra Cardi saíram em defesa.

Desde que saiu do BBB, Arthur tem focado na carreira de cantor. Ele anunciou que dará um tempo na atuação e disse que vai sair em turnê musical pelo País.