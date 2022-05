Rezende reage a tweet após ex Gkay curtir post que o compara a Zé Felipe

O youtuber Rezende usou o Twitter para comentar a curtida que a ex-namorada Gkay deu em um post em que ele é comparado ao cantor Zé Felipe. As mensagens foram escritas na madrugada desta segunda-feira (16).

"Por quantos Rezendes a gente passa até chegar no Zé Felipe", dizia o post de uma internauta, fazendo referência ao atual marido de Virgínia Fonseca, que já namorou Rezende.

Em resposta, Rezende tuitou: "Será que não cansam de tentar me atacar? Me chamar de tóxico, criar montagens tendenciosas, usar frases de efeito pra tentar me desmerecer, não vai levar a nada... Eu sei o que sou, eu sei como fui criado e sei inúmeras pessoas que ajudei. Pra mim isso é o suficiente".

Mensagens em momentos oportunos

Ele não escreveu apenas em um tweet. Em outra postagem, ele falou receber mensagens em momentos oportunos.

"Sou essas coisas tão ruins, mas não tiram meu nome da boca, não esquecem de mim e quando tem oportunidade, não hesitam em me mandar mensagem... Tem algo de errado aí, né? Mas tudo bem... Vou aproveitar minha viagem aqui que está mais legal", finalizou ele.