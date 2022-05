A Favorita: relembre quem era a vilã e a história da novela

A novela"A Favorita", exibida originalmente em 2008, retorna à TV Globo nesta segunda-feira (16). Claudia Raia e Patricia Pillar são as grandes protogonistas da produção de João Emanuel Carneiro.

A narrativa substitui "O Clone" (2001) no "Vale a Pena Ver de Novo". A trama chamou atenção na época por não revelar, de imediato, quem era a vilã.

Legenda: Protagonistas iniciaram amizade como uma dupla sertaneja Foto: Reprodução/Instagram

Qual a história de "A Favorita"?

Com locações em São Paulo, "A Favorita" apresenta como trama central a rivalidade entre Flora (Patrícia Pillar) e Donatela (Claudia Raia), antigas parceiras da fictícia dupla sertaneja Faísca e Espoleta. Após cumprir uma pena de 18 anos de reclusão pelo assassinato de Marcelo Fontini (Flavio Tolezani), o marido de Donatela, Flora deixa a prisão disposta a provar a sua inocência, acusando a ex-parceira de ter cometido o crime.



Ao mesmo tempo, quer se reaproximar da filha Lara (Mariana Ximenes), criada pela rival, fruto de um relacionamento com Marcelo, de quem se tornara amante. Lara é a única herdeira de um império de papel e celulose e está no centro da disputa entre as duas personagens.

Legenda: Claudia Raia, Mariana Ximenes e Patrícia Pillar em "A Favorita" Foto: Renato Rocha Miranda/Globo



Uma das grandes novidades desta produção é a indefinição sobre os papéis de vilã e mocinha da história.

Que horas começa "A Favorita"?

Inicialmente, a novela dividirá o Vale a Pena Ver de Novo com os capítulos finais de O Clone (2001). A faixa começa às 17h05, logo após a Sessão da Tarde.



Com a divisão, A Favorita ficará com a primeira meia hora, e O Clone irá ao ar partir das 17h35. Quando a novela de Gloria Perez chegar ao fim, os capítulos da trama de João Emanuel Carneiro ficarão no ar durante uma hora e 20 minutos. O término é previsto para as 18h25, mas há alterações com base na programação diária -transmissões de futebol, por exemplo, podem adiantar o encerramento.

Quem está no elenco de "A Favorita"?

Protagonizado por Claudia Raia e Patricia Pillar, a produção contou com nomes como Murilo Benício, Mariana Ximenes, Carmo Dalla Vecchia, Tarcísio Meira (1935-2021), Glória Menezes, Cauã Reymond, José Mayer, Claudia Ohana, Selma Egrei, Malvino Salvador, Taís Araujo, Lilia Cabral, Jackson Antunes e Ary Fontoura - este, aliás, tem uma cena muito marcante em que cuspiu de verdade (e sem combinar) na cara de Claudia Raia.

Quem é a vilã da novela?

Um dos grandes diferenciais sobre a narrativa de "A Favorita" são as histórias das duas protagonistas. Cada uma tem a própria versão sobre a morte de Marcelo, e o público não sabe quem está falando a verdade.



Flora foi acusada pelo crime, mas afirma ter sido injustiçada. A personagem de Claudia Raia, por sua vez, defende que a rival mereceu cada ano na cadeia. As versões se confrontam o tempo inteiro, mas o público tendia a comprar a história de Flora, com seu ar angelical e busca por justiça.