Quem ganhou o BBB 22? Arthur Aguiar é o campeão com 68,96% dos votos

Arthur Aguiar foi o vencedor do Big Brother Brasil 22 com 68,96% dos votos. O resultado foi anunciado na noite desta terça-feira (26) pelo apresentador do reality, Tadeu Schmidt, em um discurso marcado por emoção e cuidado nas palavras.

O atleta olímpico Paulo André conquistou a segunda posição, com 29,91% dos votos, apesar da mobilização de famosos como a cantora Anitta e a influencer Jade Picon para fazê-lo campeão. O surfista Pedro Scooby também declarou apoio ao amigo.

Já o ator Douglas Silva ficou no terceiro lugar, com 1,13%.

O resultado da enquete do Diário do Nordeste já havia apontado Arthur Aguiar como o campeão do programa, com 70,8% dos votos dos leitores. Enquanto o Paulo André concentrava 24,84% dos votos, Douglas Silva apareceu com 24,84%.

Ao todo, o levantamento, que não influencia no resultado oficial, teve 27,1 mil votos. Desses, 19.249 foram para Arthur Aguiar, 6.752 para P.A e outros 1.176 foram para Douglas Silva.

Trajetória do Arthur no BBB 22

O ator Arthur Aguiar, conhecido por atuar em produções como "Rebelde" e "Malhação", entrou na casa do BBB 22 no dia 20 de janeiro de 2022, três dias após a estreia.

Por conta disso, o brother passou a se sentir excluído entre os outros integrantes. A narrativa de não estar inserido em nenhum grupo foi abraçada pelo participante ao longo da edição, que afirmava estar "jogando sozinho" dentro da casa.

Legenda: Arthur Aguiar entrou na casa do reality show com fantasia Foto: reprodução/Gshow

Ao todo, Arthur Aguiar venceu uma Prova de Imunidade, três Provas do Anjo e uma Prova do Líder no programa. Além disso, conquistou o público pelas suas estratégias de jogo e capacidade de argumentação nos momentos chaves do programa.

O participante do grupo "Camarote" foi o único escolhido da edição para ir ao quarto secreto e movimentar os outros brothers dentro da casa. Arthur passou 36 horas no cômodo a parte e retornou de surpresa, vestido de coelho.