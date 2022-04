Quem ganha o BBB 22? Enquete atualizada do Diário do Nordeste aponta Arthur campeão

A enquete atualizada do Diário do Nordeste, até o fim da tarde desta terça-feira (26), aponta que o ator Arthur Aguiar será o campeão da 22ª edição do Big Brother Brasil 22. Disputando o prêmio de R$ 1,5 milhão com Douglas Silva e Paulo André, ele teve 70,8% dos votos registrados na pesquisa.

Paulo André fica na segunda colocação, com 24,84% dos votos dos leitores, enquanto DG é o terceiro colocado da disputa, com 4,33% dos votos totais.

O resultado não interfere nos números oficiais do programa, que devem ser anunciados na noite desta terça.

Ao todo, a enquete do Diário do Nordeste recebeu mais de 27,1 mil votos. Desses, 19.249 foram para Arthur Aguiar, 6.752 para P.A e outros 1.176 foram para Douglas Silva.

Veja o resultado atualizado da enquete

Legenda: Enquete não interfere no resultado oficial do programa Foto: Reprodução

Como foi formada a final do BBB 22?

O primeiro finalista do BBB 22 foi definido após uma prova de resistência. Na dinâmica, os brothers tinham que resistir a frio, vento, calor e alocar objetos nos carros da patrocinadora.

Horas após o início, Arthur Aguiar esqueceu de apertar o botão do tempo e acabou eliminado da prova, deixando P.A como o último participante. Consequentemente, o corredor foi primeiro na final da disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão do BBB 22.

Com o último paredão, que resultou na eliminação de Eli, sobraram Arthur, Dougas Silva e Paulo André entre os participantes, formando assim a grande final do programa.