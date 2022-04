Jessilane muda visual e chama atenção em festa de Ludmilla

A ex-BBB Jessilane Alves chamou atenção pelo look e madeixas na festa da cantora Ludmilla, nesta segunda-feira (25). Ela foi convidada pela esposa da artista carioca, a ex-BBB Brunna Gonçalves.

Com um look ousado, com uma calça coladinha e um top decotado, ela posou para fotos na entrada da festa.

Veja fotos:

A comemoração reuniu dezenas de famosos e de ex-participantes do reality.

Nos bastidores do evento, ainda teve cena de climão. Segundo o site da revista Contigo!, Laís Caldas levou Gustavo para a celebração, brother que era desafeto confesso do grupo no qual estava várias das ex-BBBs que também foram convidadas.