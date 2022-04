Quantos seguidores tinha Arthur Aguiar antes do BBB? Veja crescimento do brother

O ator e cantor Arthur Aguiar, um dos nomes na final do BBB 22, entrou no reality com uma legião de fãs. Ele atuou em novelas de diferentes emissoras, além de ter iniciado carreira musical antes de entrar no programa. O impacto da aparição diária do carioca na TV Globo é observada no aumento expressivo de seguidores no Instagram.

De acordo com dados da plataforma Crowdtangle, ferramenta que analisa e reporta o que acontece com conteúdo público nas redes sociais, no dia 17 de janeiro, data da estreia do reality, Arthur Aguiar somava 8,3 milhões de seguidores.

Nesta segunda-feira (25), o brother contabiliza 13,1 milhões de pontos de luz, como ele chama os fãs — aumento de 58,7% de perfis que seguem o global.

Ainda segundo a plataforma Crowdtangle, Arthur Aguiar ganhou o maior número de seguidores no dia 8 de fevereiro. Ao todo, 347 mil pessoas adicionaram o artista na rede social.

Nesta segunda-feira (24), Arthur Aguiar escapou de mais uma eliminação do BBB 22 e é um dos finalistas do reality. O grande vencedor será revelado nesta terça-feira (26).