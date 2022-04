Quem saiu do BBB 22? Eliezer é o 17º eliminado com 65,76% dos votos

Eliezer foi o 17º eliminado do BBB 22 neste domingo (24), com 65,76% dos votos. O brother deixou o reality show em um paredão disputado ao lado de Arthur Aguiar e Douglas Silva.

O resultado da berlinda foi anunciado nesta noite pelo apresentador Tadeu Schmidt. Arthur e DG terminaram o paredão com 21,15% e 13,09% dos votos, respectivamente.

Ao todo, a berlinda registrou 278.082.333 votos.

O resultado da enquete do Diário do Nordeste havia apontado Douglas Silva como o mais rejeitado pelo público esta semana, com 44,4% dos votos dos leitores.

Enquanto Arthur concentrava 11,7% dos votos, o último integrante do Lollipop, Eli, apareceu com 43,9%. Ao todo, o levantamento, que não influencia no resultado oficial, teve mais de 44,8 mil votos. Desse total, 5.415 mil foram destinados para Arthur; 19.512 mil para Eli e 19.903 mil para DG.

Como foi a formação do paredão?

Arthur, Douglas Silva e Eliezer foram ao paredão após perderem a última prova do líder, ganha por Paulo André, que já garantiu uma vaga na final do reality.

A dinâmica foi de resistência, sem limite de duração, e contou com o patrocínio de uma empresa fabricante de automóveis. O novo líder ainda levou para casa um carro 0 km.

Na última sexta-feira (22), seguiam na disputa Arthur Aguiar e Paulo André. No entanto, Arthur foi eliminado às 19h por não apertar o botão.

Douglas Silva foi o primeiro brother a deixar a prova, seguido de Eliezer.

Quer saber mais sobre cultura pop, filmes, séries e famosos num só canal? O Zoeira está no Telegram! Acesse o link: https://t.me/zoeira_dn