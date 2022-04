Quem ganhou a Prova do Líder do BBB 22? Veja como foi a dinâmica desta quinta (21/04)

A última Prova do Líder do Big Brother Brasil 22 acontece nesta quinta-feira (21). A disputa é uma das mais aguardadas da edição, pois garante ao vencedor uma vaga na grande final do programa, que será realizada na próxima terça-feira (26). O novo líder ainda leva para casa um carro 0 km.

A dinâmica é de resistência, sem limite de duração, e conta com o patrocínio de uma empresa fabricante de automóveis. Na "super quinta-feira", a prova começou logo após o apresentador Tadeu Schmidt anunciar a eliminação do surfista Pedro Scooby, integrante do Camarote, no 16º paredão do reality.

Após a definição do novo líder, o último paredão da edição será formado com os três participantes que restarem na casa.

Entenda a dinâmica

Em uma base, os participantes devem se posicionar e ficar atentos ao aviso que aparecer no telão, que indicará a estação onde eles devem ir. São três estações: eletricidade, todos no carro e carga. Se alguém estiver fora da base quando entrar o comando para alguma estação, está desclassificado. Vence quem resistir por mais tempo.

Estação 'eletricidade'

Na estação eletricidade, os brothers ficam presos pelo braço e enfrentam os efeitos de chuva, vento e calor.

Estação 'todos no carro'

A estação é realizada no interior de um veículo, onde os confinados devem permanecer de portas fechadas até o próximo comando.

Estação 'carga'

Os brothers têm que carregar o porta-malas, apertar a botoeira e entrar no carro dentro do tempo.

Interação do público

O público pode escolher, em votação aberta no site do programa, qual estação os brothers devem encarar.

Quer saber mais sobre cultura pop, filmes, séries e famosos num só canal? O Zoeira está no Telegram! Acesse o link: https://t.me/zoeira_dn