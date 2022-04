Arthur chora após ser eliminado de prova: 'só vou acreditar que eu não bati o botão quando assistir'

Após Arthur Aguiar ser eliminado da Prova do Líder do BBB 22, às 19h desta sexta-feira (22), o brother chorou e duvidou do resultado oficial da dinâmica. "Só vou acreditar que eu não bati o botão quando assistir", relatou para o novo líder, Paulo André.

Ao irem para a área externa da casa, o ator sentou no sofá e foi consolado pelo primeiro finalista do programa. "Não é possível que eu não bati o botão, juro", reforçou.

Porém, conforme as imagens da prova, é possível ver o momento em que o brother esqueceu de apertar.

Nas redes sociais de Arthur, a equipe dele confirmou a eliminação. "Realmente não apertou o botão em um momento de desatenção gerado pelo desgaste da prova".

Ao entrar na casa e contar o resultado para os outros brothers, Paulo André explicou que, depois de mais de 18 horas, eles estavam realizando a prova no automático. Novamente, o ator voltou a questionar o resultado. "Inacreditável, mano", disse.

Arthur Aguiar Ator "Só vou acreditar quando assistir à imagem. A minha lembrança é que eu apertei e fiquei. Quando olhei, estava 'x'"

Vencedor da Prova do Líder

Após 18 horas de prova, a dinâmica foi finalizada às 19h de hoje. Paulo André, o PA, ganhou a liderança.

A dinâmica foi de resistência, sem limite de duração, e contou com o patrocínio de uma empresa fabricante de automóveis. O novo líder ainda leva para casa um carro 0 km.

Às 17h57 desta sexta-feira (22), seguiam na disputa Arthur Aguiar e Paulo André. No entanto, Arthur foi eliminado às 19h depois de não apertar o botão.

Douglas Silva foi o primeiro brother a deixar a prova. Eliezer também foi eliminado. DG foi eliminado da disputa por deixar as luvas de boxe caírem do porta-malas do carro. E Eli trocou itens de lugar.

