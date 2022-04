Luana Piovani comenta temporada que filhos passarão com Scooby: 'passagem de bastão'

A atriz Luana Piovani relatou uma "mistura de sentimentos" com a ida dos filhos para Portugal na última quinta-feira (21). Após a saída de Pedro Scooby do Big Brother Brasil (BBB) 22 na noite de ontem, o surfista deve encontrar os pequenos já na próxima semana.

Legenda: Atriz compartilha período de "férias" dos filhos Foto: Reprodução/Instagram

Em publicação no Instagram, Luana comemorou as "férias" que terá com a ida dos filhos, Liz, Bem e Dom. Segundo a revista Quem, o cronograma já havia sido definido em conjunto antes da entrada do ex-BBB no reality.

Luana Piovani Ex-esposa de Scooby "Ainda e sempre catando as coisas dos pintinhos, porém já confy e celebrando a 'passagem do bastão'".

Conforme a ex-companheira de Scooby, as crianças ficarão cinco semanas na casa do pai. "Quem tem “férias” é a mamãe", compartilhou.

Durante a manhã desta sexta, no programa Café com a Ana Maria Braga, o atleta relatou que viajará para Portugal a fim de reencontrar os filhos."Agora, eles estão com a minha mãe", detalhou. Até lá, cumprirá a agenda de compromissos após a saída do BBB.

Último eliminado do BBB 22

O surfista Pedro Scooby deixou o reality com 55,95% dos votos do público na noite de quinta. O brother foi o 16º eliminado no reality show em um paredão disputado ao lado de Eliezer e Douglas Silva, o DG.

Na manhã desta sexta, no programa "Mais Você", o surfista falou sobre a trajetória no reality e também sobre a vida fora da casa.

No bate-papo, Pedro Scooby revelou que já matou a saudade da mulher, a modelo Cíntia Dicker. O surfista contou ainda que desfilará na Mocidade Independente de Padre Miguel, no Carnaval carioca, neste sábado (23).