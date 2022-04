Pedro Scooby conta que fez 'folia' com esposa Cíntia Dicker ao deixar BBB 22

O ex-BBB Pedro Scooby participou do programa "Mais Você", na manhã desta sexta-feira (22). O surfista, que deixou o reality com 55,95% dos votos do público, falou sobre a trajetória no reality e também sobre a vida fora da casa.

No bate-papo, Pedro Scooby revelou que já matou a saudade da mulher, a modelo Cíntia Dicker. O surfista contou ainda que desfilará na Mocidade Independente de Padre Miguel, no Carnaval carioca, neste sábado (23).

Legenda: Pedro Scooby falou sobre encontro com a esposa fora da casa Foto: Reprodução/TV Globo



"Eu fui para a folia dentro do quarto com a patroa. Ainda não dormi", contou Pedro Scooby.

O surfista contou ainda que não vê a hora de encerrar os compromissos para encontrar com os filhos e enalteceu a amizade com Paulo André e Douglas Silva.

"Eu, de fato me sinto vitorioso, por tudo que vivi e aprendi ali. Foi um momento de muita reflexão na minha vida. Não lembrava de um tempo que parei para pensar na minha trajetória".

Surfista comentou 'apagões' durante conversas

Ainda no programa, Pedro Scooby falou ter muitas distrações ao olhar para os quartos durante conversas com outros brothers.

Segundo o ex-BBB, desde criança ele sofre de "apagões" durante conversas, mas nunca atrapalhou no desenvolvimento escolar, por exemplo.