Quem saiu do BBB 22? Pedro Scooby é o 16º eliminado com 55,95% dos votos

Pedro Scooby foi o 16º eliminado do BBB 22 nesta quinta-feira (21), com 55,95% dos votos. O brother deixou o reality show em um paredão disputado ao lado de Eliezer e Douglas Silva, o DG.

O resultado da berlinda foi anunciado nesta noite pelo apresentador Tadeu Schmidt. Eli e DG terminaram o paredão com 42,23% e 1,82% dos votos, respectivamente.

Ao todo, a berlinda registrou 154.180.021 votos.

O resultado da enquete do Diário do Nordeste já havia apontado Pedro Scooby como o mais rejeitado pelo público esta semana, com 52% dos votos dos leitores.

Enquanto o Douglas Silva concentrava 23,3% dos votos, o último integrante do Lollipop, o Eli, apareceu com 24,7%. Ao todo, o levantamento, que não influencia no resultado oficial, teve mais de 33 mil votos. Desse total, 17,2 mil foram destinados para Scooby; 8,1 mil para Eli e 7,7 mil para DG.

Como foi a formação do paredão?

O líder Paulo André começou a dinâmica indicando Eliezer direto ao paredão. Na justificativa, o brother alegou que o Eli é o menos próximo dele desde o início do confinamento.

Na votação da casa no confessionário, Scooby foi o mais votado, também garantindo uma vaga na berlinda.

Douglas Silva completou a berlinda tripla, pois já havia sido indicado ao paredão por fazer o pior tempo na Prova do Líder.

Quem votou em quem?

Eliezer votou em Pedro Scooby

Arthur votou em Pedro Scooby

Pedro Scooby votou em Arthur

DG votou em Pedro Scooby

