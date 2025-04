Paulo Zulu sofre derrame no olho após incidente com o filho de 3 anos

Um susto daqueles pegou o modelo e ator Paulo Zulu, de 62 anos, de surpresa. Ele usou as redes sociais, nessa segunda-feira (14), para compartilhar com os seguidores que sofreu um derrame ocular enquanto voltava com o filho caçula, Kiron, de 3 anos, de uma aula de artes marciais.

Segundo Zulu, os dois estavam de bicicleta, com o menino na cadeirinha do pai, conversando. "Ele falou que me amava do tamanho do universo e levantou a mão para cima [...] e o dedo dele entrou no meu olho nesse canto. Olha o que aconteceu. Ficou um derrame dentro do meu olho. Mas não afetou minha visão. Tadinho, ele ficou mal, mas isso acontece", contou o galã, mostrando o detalhe no olho direito.

O modelo afirmou que precisou desmarcar compromissos profissionais após o acidente: "Faz parte ter que adiar agora. É isso. Só um comentário para a gente ver que um segundo é o suficiente para mudar toda a nossa logística e toda a nossa expectativa do que a gente queria fazer da vida.”

“Por isso que é importante estar saudável e bem para poder sempre ultrapassar esses limites do inevitável”, refletiu Paulo.

Paulo Zulu tratou tumores na bexiga

Zulu fez carreira na passarela e com pontas em novelas de sucesso. Sempre com leveza e bom humor, foi diagnosticado com dois tumores malignos na bexiga em menos de dois anos, e no começo de 2025, teve que se pronunciar para negar boatos de que o câncer havia voltado.

“Os sites divulgam coisas antigas para, de repente, terem visualizações e isso não tem problema nenhum para mim, mas, às vezes, nos colocam em xeque e, na verdade, eu estou superbem, tá bom?", disse ele, na época.