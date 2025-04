Previsão do signo de Sagitário para hoje, 15 de abril

A Lua continua sua jornada intensa por Escorpião, nos ajudando a mergulhar nas emoções e acessar verdades mais profundas. O Sol em Áries desafia Marte em Câncer, acentuando conflitos internos entre o impulso de agir e o medo de se machucar. Cuidado com reações impulsivas motivadas por feridas antigas. A boa notícia é que a Lua forma aspectos harmoniosos com Vênus, Saturno e o Nodo Norte em Peixes, favorecendo a cura, o comprometimento com o que importa e decisões alinhadas ao propósito. Mercúrio também se une a Vênus e Saturno, convidando a falar com sensibilidade e responsabilidade, fortalecendo promessas e vínculos afetivos.

Signo de Sagitário hoje

Talvez você sinta necessidade de se afastar do barulho e das cobranças externas. O dia favorece o silêncio, a escuta interior e o cuidado com sua energia. Respeite seu ritmo e se conecte com a sua espiritualidade.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.